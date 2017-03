Catherine Deneuve et chacun de ses enfants : "On a une relation très différente"

Dans son nouveau film, Sage Femme, Catherine Deneuve incarne Béatrice, une femme fantasque et égoïste, qui se retrouve face à la fille de son amant disparu, jouée par Catherine Frot. Ce long métrage de Martin Provost aborde la question du pardon, mais aussi celle de la maternité. C'est sur cette seconde thématique que le magazine Elle l'a interrogée.

L'actrice de 73 ans a deux enfants, Christian Vadim (53 ans), né de sa relation avec le réalisateur Roger Vadim, et Chiara Mastroianni (44 ans), dont le père est l'acteur italien Marcello Mastroianni. Elle fait part des difficultés qu'elle a rencontrées en tant que mère et en tant qu'actrice : "Je pense que cela devait être difficile pour eux. Mais je n'avais pas le choix. J'ai souffert d'en être trop éloignée. Mais ce n'est pas arrivé très souvent. Quand ils étaient petits, je pouvais les emmener, c'était simple. Après, c'est devenu plus compliqué. Quand je tournais à l'étranger, j'essayais de les faire venir. Pour Indochine de Régis Wargnier, ils m'ont rejointe et nous sommes allés à Bali ensemble. Certains parents ont un travail plus régulier que celui des acteurs et rentrent tard... En revanche, nous avons des périodes où l'on ne travaille pas et où l'on a pas mal de temps à consacrer à nos proches."

Au-delà de son statut de comédienne, un autre facteur a eu une influence sur l'éducation de ses enfants, tous deux comédiens (Christian privilégie le théâtre, tandis que Chiara brille au cinéma) : leur différence d'âge. En effet, Catherine Deneuve a eu son premier fils à 20 ans, sa fille est arrivée neuf ans plus tard. Elle évoque la relation qu'elle a avec eux : "Je pense que, avec les années, on devient un peu protecteur avec ses parents. Mais moi, je joue toujours mon rôle de mère. C'est à moi de la [Chiara] préserver. On a une relation très différente de celle que j'ai avec mon fils. Lui, je l'ai eu très jeune. Chiara est souvent de bon conseil. Elle a une façon très intéressante de parler des films. C'est une vraie interlocutrice qui sait très bien écouter. Et qui m'écoute." En plus d'être proche de sa fille, elle l'est aussi de son ancien gendre, Benjamin Biolay, avec qui elle compte collaborer musicalement.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Elle du 10 mars

Sage femme, en salles le 22 mars