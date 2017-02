Catherine Deneuve : Son film jugé "mauvais" en direct, elle répond cash

Le 14 février, la Berlinale déroulait son tapis rouge pour la grande Catherine Deneuve qui présentait son dernier long métrage, Sage Femme, dans le cadre du festival. Au côté de Catherine Frot, la comédienne de 73 ans a pris part au photocall, à la première officielle, mais également à la conférence de presse où elle a été interpellée et prise à partie par une journaliste. Cette dernière n'a visiblement pas aimé le film réalisé par Martin Provost, et elle l'a fait savoir directement à son actrice principale. "Le film n'est pas vraiment un chef-d'oeuvre. Et, bien évidemment, votre jeu ne suffit pas à sauver un mauvais film, pour être honnête. Parce que...", commence la journaliste. Catherine Deneuve, étonnée et amusée à la fois, ne va pas hésiter à la couper.

"Ne dites plus rien, c'est pire", lui a-t-elle lancé avec le sourire, faisant rire l'assistance. Puis, très sereinement, elle a expliqué son point de vue à la journaliste : "Vous ne savez jamais que vous êtes en train de tourner un chef-d'oeuvre. Vous ne savez pas. C'est le temps qui transforme les films en chefs-d'oeuvre. Je me souviens, lorsque, avec François Truffaut, nous avons tourné La Sirène du Mississippi, les critiques étaient bonnes, et parfois très mauvaises. Et le film n'a pas marché à sa sortie. Près de cinquante ans après, il est considéré comme un chef-d'oeuvre."