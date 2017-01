Catherine Deneuve tacle l'émission de Karine Le Marchand : "C'est du voyeurisme"

Bientôt de retour au cinéma dans Sage-Femme (sortie prévue le 22 mars prochain) et sur le point de présider la cérémonie des Globes de Cristal au Lido le 30 janvier, Catherine Deneuve a accordé cette semaine un nouvel entretien au magazine Gala pour parler de sa carrière et de sa vie de famille.

De nature pudique, l'actrice de 73 ans a brièvement évoqué son bonheur d'être grand-mère. Par ses enfants, Chiara Mastroianni (44 ans) et Christian Vadim (53 ans), elle a cinq petits-enfants : Igor (29 ans), Milo (20 ans), Anna (13 ans), Lou (6 ans) et Mona (4 ans). A la question de savoir si elle est "quelque peu indigne" avec eux, la mythique comédienne française répond avec beaucoup de recul. "Un peu, mais je ne fais jamais rien qui est interdit par leurs parents par exemple. L'avantage des grands-parents, c'est que l'on n'a pas à éduquer, on est là pour comprendre, s'amuser, éventuellement aider. C'est beaucoup de plaisir", a-t-elle confié.

Je trouve terrible qu'ils se prêtent à ça !

Lancée sur quelques questions d'actualité, Catherine Deneuve a admis qu'elle était "en état de sidération" de voirDonald Trump à la Maison Blanche avant de soigneusement éviter une question sur le regard qu'elle porte sur l'élection présidentielle française de 2017. "Je me suis engagée pour des causes, pas politiquement. La politique, je m'y intéresse, mais en privé", a-t-elle simplement glissé.

C'est ainsi que l'égérie Louis Vuitton est interrogée pour donner son avis sur le concept de l'émission de Karine Le Marchand, Une ambition intime, où les hommes politiques se dévoilent très personnellement. Une mise en scène dérangeante selon elle. "Je trouve terrible qu'ils se prêtent à ça ! Qu'il n'y en ait pas un pour dire qu'il y a quand même des limites à ce qu'ils doivent faire ! Je n'en ai vu que des extraits, mais pour moi, ce genre d'émission, c'est du voyeurisme", a-t-elle confié. Elle se montre en revanche moins tranchante concernant L'amour est dans le pré. "Je crois que là, à la fin, elle leur trouve des fiancées, donc au moins, il y a un but, il y a de l'amour."