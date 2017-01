Catherine Deneuve et sa fille Chiara Mastroianni font "Silence" pour Scorsese

Lui qui a tourné Hugo Cabret à Paris, Martin Scorsese n'est pas peu ému de présenter sa nouvelle réalisation dans la capitale française. Le cinéaste américain a assuré avec enthousiasme l'avant-première de son film, Silence, au sein du prestigieux musée Guimet le 12 janvier. Si ses acteurs Andrew Garfield, Adam Driver et Liam Neeson n'étaient pas présents, le grand Marty a pris plaisir à poser avec une icône française : Catherine Deneuve.

Pour cette projection de Silence, Catherine Deneuve était accompagnée de sa chère fille, Chiara Mastroianni. Complices sur grand écran comme dans la vie, mère et fille ont applaudi l'oeuvre ambitieuse de Scorsese. L'histoire : XVIIe siècle, deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour retrouver leur mentor, le père Ferreira, disparu alors qu'il tentait de répandre les enseignements du catholicisme. Au terme d'un dangereux voyage, ils découvrent un pays où le christianisme est décrété illégal et ses fidèles persécutés. Ils devront mener dans la clandestinité cette quête périlleuse qui confrontera leur foi aux pires épreuves.

Les metteurs en scène Gaspar Noé, Claude Lelouch, Nicolas Saada et Radu Mihaileanu ont assisté à cette avant-première, tout comme la directrice du festival de Marrakech, Melita Toscan du Plantier et Elsa Zylberstein, bientôt à l'affiche d'Un sac de billes, l'ancien directeur de la Cinémathèque Serge Toubiana et le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux.

Silence, en salles le 8 février 2017