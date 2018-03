Catherine Frot : Une "Marguerite" et heureuse maman de Suzanne

Catherine Frot avait d'ailleurs cité sa fille dans son discours de remerciement : "Je me verrais longtemps chanter faux à tue-tête dans la cuisine devant ma fille, ça restera gravé en moi."

Elle qui est si populaire, se montre très secrète sur sa vie privée. "C'est un choix. Je divise ma vie en deux, je le fais aussi pour que ma fille ne soit pas embêtée. C'est une ado, maintenant", at-t-elle déclaré dans Le Parisien en 2003.

Dans le magazine Marie France en 2012, Catherine Frot s'est autorisée néanmoins à faire quelques confidences sur sa relation avec son enfant. "Elle est déjà venue me voir au théâtre. Là, je pense que Beckett va lui parler. On a une belle relation, on se parle par SMS. On s'en envoie de très beaux. La seule règle, c'est de les écrire en bon français !" La comédienne dévoile également avec de douces paroles ce qu'elle aimerait lui transmettre : "La couleur des sentiments, l'amour des mots, de leur sonorité. Je lui ai lu beaucoup d'histoires, le soir."

La jeune fille, d'origine mauricienne, a été adoptée il y a vingt-deux ans par la comédienne et son bien-aimé Michel Couvelard, réalisateur et scénariste qui l'a notamment dirigée dans le court-métrage Une femme dans l'ennui en 1994 puis en 1999 dans Inséparables. Agée d'une vingtaine d'années, Suzanne a étudié à Londres, à la SOAS, University of London, depuis 2014, d'après sa page Facebook. Depuis la rentrée dernière, elle est en Master de Droit international général. Et sur le réseau social, elle se montre aussi ravissante qu'enthousiaste sur les belles rencontres et les beaux moments qu'elle vit. Irrésistible, comme sa maman !