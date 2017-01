Catherine Laborde : Le bel hommage de sa fille Gabrièle

Dimanche 1er janvier 2017, Catherine Laborde prenait tout le monde par surprise en concluant sa météo sur TF1 par d'inattendus adieux. L'animatrice rendait son tablier après 28 années de bons et loyaux services, souhaitant laisser la place aux jeunes, en accord avec la direction de la chaîne. Sa fille aînée, Gabrièle, lui a rendu hommage...

C'est sur son compte Instagram que la jeune femme d'une trentaine d'années, résidant à New York, a posté un long message accompagnant une capture d'écran de sa maman présentant un bulletin météo. "1988, premier bulletin. Et hier soir, tu leur as dit au revoir. Je me souviens de tout. De tes années de réveil avant l'aube quand les météos du matin étaient encore en direct, AVEC la disparition répétée de mes Nike parce que c'était 'beaucoup plus confortable'. De tes journées rythmées par le détour matinal à Météo France pour 'ne rien manquer'. De ta rigueur intellectuelle et de ta fidélité à Alain [Gillot-Pétré, mort en 1999, ndlr] qui t'a 'passé le virus'. De tes 'Aaah les prévisions étaient justes !' quand soudain une éclaircie ou la pluie apparaissait/aît. De ta patience et de ta gentillesse infinie à tous les énièmes 'Alors Madame météo, quel temps fera-t-il demain ?' - même quand tu lis tranquillement sur la plage et que le mec hurle ton nom", écrit-elle.

Et la fille de Catherine Laborde, née de son mariage avec Thomas Stern (avec qui elle a aussi eu Pia, 27 ans), d'ajouter : "De nos fous rires quand tu nous lisais avec une voix transformée les courriers les plus méchants, et le temps que tu passais à répondre à la main aux plus gentils. De ton intelligence face aux clichés et à la misogynie. De ton entêtement à nous expliquer le réchauffement climatique depuis l'enfance. Tu as laissé ce métier te choisir et tu l'as toujours fait avec une grande passion et élégance. Ce fut ta signature. #CatherineLaborde Un chapitre se tourne, et moi, j'ai hâte de la suite. #60isthenew20 n'a jamais été aussi vrai que pour toi. #FiertedEnfantAJamais."