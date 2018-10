Catherine Laborde malade, sa dernière météo : "J'avais perdu une manche..."

Le 1er janvier 2017, Catherine Laborde annonçait en direct sur TF1 qu'elle quittait la présentation de la météo après vingt-huit années de bons et loyaux services ! "Je m'en vais, je pars avec le froid, avec le temps, mais aussi avec tous ces souvenirs que vous m'avez donnés au fil des années, cette confiance en moi qui me manque tellement, cet amour, cette bienveillance qui ne vous a jamais quittés et qui m'a portée pendant ces vingt-huit années. (...) Je vous emporte avec moi. Vous m'oublierez, moi non. Je vous aime", lançait-elle avec émotion.

Ce 14 octobre 2018, après avoir finalement révélé qu'elle souffrait de la maladie de Parkinson depuis quatre années dans le JDD, la star de 67 ans a pris la parole dans l'émission Sept à huit. Au cours de son interview, Catherine Laborde a avoué que le fait de présenter la météo l'aidait à l'époque à limiter les conséquences de la maladie. "Du moment qu'il y avait la météo, il y avait la possibilité de tenir bien à distance Parkinson. Parce que quand je faisais la météo, je n'étais pas malade. Même si au dernier moment je ne me rappelais plus du mot 'nuage', j'improvisais autre chose. Mes camarades de la régie étaient très compréhensifs, ils ne savaient pas ce que j'avais du tout mais enfin ils étaient très patients parce que quelquefois, quand on enregistrait la météo, je recommençais trois ou quatre fois car les mots ou les articulations me manquaient", a-t-elle confié avant d'ajouter avec émotion : "Le jour où j'ai arrêté, je me suis sentie un peu... j'avais perdu une manche quoi."

Catherine Laborde s'apprête à publier Trembler (chez Plon), un livre dans lequel elle évoque le mal qui la ronge. "Chez moi, la maladie principale est la partie du corps qui se met à trembler sans que je puisse le maîtriser, a-t-elle confié au JDD en prenant l'exemple de son bras "qui secoue de plus en plus". L'ancienne présentatrice a aussi raconté avoir d'autres problèmes comme "des coups de fatigue, un sommeil qui survient de manière irrémédiable et terrible". Plus dur encore, Catherine Laborde affirme que son état à elle "est associé au syndrome de la démence de Léwy : un mélange d'Alzheimer et de Parkinson".

