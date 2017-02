Catherine Laborde, nouvelle chroniqueuse pour Le Point !

Le 1er janvier 2017 peu avant 21h, l'émotion était au rendez-vous sur TF1 à l'occasion de la météo de Catherine Laborde. La présentatrice météo de 65 ans avait en effet profité de son premier bulletin météo de l'année pour annoncer aux millions de téléspectateurs de la Une qu'elle quittait la chaîne après vingt-huit années de bons et loyaux services.

Pour autant, l'énergique Catherine Laborde n'avait évidemment pas l'intention d'arrêter de travailler ! Outre ses projets de livres et de pièces de théâtre, la généreuse ex-présentatrice météo n'a pas caché au fil de ses récentes interviews son envie de devenir chroniqueuse par exemple... Eh bien c'est chose faite ! L'ex-star de TF1 vient de faire ses premiers pas en tant que chroniqueuse pour le magazine Le Point.

Chaque semaine, Catherine Laborde proposera désormais une chronique vidéo dans laquelle elle passera en revue l'actualité à sa sauce. Dans sa première contribution pour Le Point, la pétillante sexagénaire a choisi d'évoquer l'attaque d'un militaire survenue vendredi dernier dans l'enceinte du Louvre à Paris... en faisant un parallèle culturel avec la série Belphégor. "Soif de tuer, soif de mourir et de quitter au plus vite le monde des vivants pour le paradis des martyrs, ce nouvel émule de l'armée des morts-vivants qui hante désormais l'Europe et le monde entier sous la bannière de Daech. C'est le nouveau Belphégor ! Et malheureusement pour nous, il ne s'agit pas d'un feuilleton télé", concluait-elle.

Découvrez les premiers pas de Catherine Laborde la chroniqueuse dans notre player !