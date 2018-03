Catherine Lara révèle sa "grosse opération" : "J'ai tout fait pour tenir..."

Assez rare dans les médias, Catherine Lara était tout de même présente sur le plateau de Thé ou Café, ce dimanche 11 mars sur France 2, afin de faire la promotion du très beau spectacle Bô, le voyage musical. A cette occasion, elle y a fait des confidences et est notamment revenue sur ses ennuis de santé.

Interrogée par Catherine Ceylac, sur les hauts et les bas qu'elle a pu connaître dans sa vie et sa carrière, Catherine Lara a expliqué que les échecs, elle n'a aucun problème à les surmonter. "Ce qui me fait mal, c'est le physique", a-t-elle cependant déclaré. Et la star de 72 ans de s'épancher sur le sujet... "Depuis que je vous ai vue, je crois en 2012, j'ai quand même été opérée. Une grosse opération des poumons. D'un pneumothorax pour tout vous dire. J'ai mis deux, trois ans à m'en remettre. C'était dur", a-t-elle raconté.

L'interprète de La rockeuse de diamants dit avoir appris de cette épreuve à "lutter contre la douleur" car c'était vraiment "quelque chose de très douloureux". Catherine Lara dit aussi avoir réussi "à s'en sortir sans tomber dans les médicaments dangereux, qui sont des pièges". Elle ajoute : "J'ai tout fait pour tenir avec ma force intérieure." La star a depuis surmonté cette épreuve aidée par "une formidable ostéopathe", qui a pu la sortir de "ce pétrin". "C'est fini, c'est tout à faire derrière", assure-t-elle.

Thomas Montet