Catherine Zeta-Jones fête le beau Dylan, 17 ans : Son fils a bien grandi !

Dans le clan Douglas, nous demandons Dylan, fils de Michael Douglas et donc petit-fils de l'immense Kirk Douglas. Le 8 août, le jeune homme a fêté son 17e anniversaire. Une occasion que sa mère, Catherine Zeta-Jones, n'aurait manquée pour rien au monde.

Sur Instagram, la maman poule a rendu un tendre hommage à son fiston en signant un montage vidéo aussi drôle de mignon, avec des images de lui au fil des années, de sa naissance à aujourd'hui. Sur le son du très fameux Start Me Up des Rolling Stones, le spectateur voit grandir Dylan, et passer du petit bébé tout rose au jeune bassiste dégingandé qui se la joue Travolta dans Grease croisé Bowie. Une vidéo forcément touchante, doublée d'un mot doux d'amour en légende.

"Ne 'me lance pas' [jeu de mots avec le titre de la musique, NDLR] sur combien je t'aime. Dylan, tu es sincèrement un jeune homme remarquable. Tu es la joie de ma vie. 17 ans aujourd'hui ! Joyeux anniversaire mon chéri", écrit l'actrice galloise de 47 ans.