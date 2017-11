Cauchemar en cuisine : L'incroyable influence de Philippe Etchebest

Jeudi 2 novembre, M6 a diffusé un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine. Le chef Philippe Etchebest est allé aider Amandine et sa mère Sylvie dans leur restaurant. Une mission particulièrement complexe mais qui a eu des conséquences très positives. Amandine n'a pas caché au site Télé Star combien l'émission lui avait été d'un grand secours.

Comme le confie tout d'abord la jeune femme de 27 ans, le tournage a été particulièrement difficile. Surtout lorsque Philippe Etchebest est entré dans la cuisine pour faire son état des lieux. "Dans notre tête, on pensait à l'image qu'on allait donner à l'écran. (...) Le plus dur, ce n'est pas la semaine de tournage mais plutôt les commentaires des gens. Ils parlent alors qu'ils savent même pas", explique la jolie brune.

Des inconvénients vite oubliés puisque la mère et la fille ont pu voir leur chiffre d'affaires décoller après le tournage qui a eu lieu du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2017. "On va pas se mentir, juillet, août, septembre, c'était une explosion. Vous avez la curiosité des gens comme ce midi où on a fait un complet", confirme Amandine.

Espérons que cette réussite perdurera !