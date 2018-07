Cauchemar en cuisine – Siham : Ce qui a été compliqué pour la candidate !

Le 15 juin 2018, M6 annonçait la déprogrammation d'un numéro de Cauchemar en cuisine tourné à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) après que le restaurateur Raphaël Dussoly s'est plaint auprès de la chaîne du temps d'attente entre le tournage, qui a eu lieu il y a un an, et la diffusion. Depuis, le candidat a mis la clé sous la porte et il est en colère, mais une autre restauratrice est aux anges.

C'est le restaurant de Siham que les téléspectateurs de M6 ont découvert le 27 juin dernier, à la place de celui de Raphaël Dussoly. Philippe Etchebest a fait face à une famille divisée et une équipe désorganisée en faisant son entrée dans la Brasserie de Lyon, dans le 1er arrondissement de Marseille. Mais très vite, le chef les a aidées à tout remettre en ordre.

Une fois la diffusion passée, l'établissement a donc été victime de son succès. Un événement auquel Siham et son équipe n'étaient pas préparés comme l'a confié la jeune femme lors d'une interview pour 20 Minutes : "À la base, on devait passer en septembre. Mais il y a eu un changement de dernière minute et on nous a prévenues trois jours avant, donc c'était compliqué au niveau organisationnel. J'aurais bien aimé pouvoir me refaire une petite beauté pour accueillir mes clients."

Certains clients n'ont pas caché être venus simplement parce qu'ils avaient apprécié les personnalités de Siham et ses proches : "Les gens ont beaucoup apprécié notre côté vrai. Une personne assez âgée est même venue de Nîmes, nous a pris dans ses bras avec ma soeur en nous demandant de nous entendre [Elles étaient en froid au moment du tournage, NDLR]. On en avait les frissons. J'ai reçu énormément de messages, même de personnes d'Angleterre qui vont venir cet été."

En plus de connaître le succès côté professionnel, Siham a vu sa famille ressoudée grâce à la venue de Philippe Etchebest. Tout est bien qui fini bien donc !