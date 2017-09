Cauchemar en cuisine : Un ancien participant est devenu SDF

Mercredi 20 septembre, M6 a diffusé un épisode de Cauchemar en cuisine, que sont-ils devenus ?. L'occasion pour les téléspectateurs d'avoir des nouvelles de Vincent, restaurateur en Dordogne. Seulement voilà, on apprend aujourd'hui que depuis ce second passage des caméras dans son établissement, le jeune homme est devenu SDF...

Dans l'épisode de la semaine dernière, Vincent racontait que la fréquentation de son établissement avait grimpé en flèche après le passage de Philippe Etchebest. Il avait même été contraint de refuser des clients. Mais quelques semaines ou quelques mois après le tournage de ce reportage, rien ne va plus !

La rédaction de SudOuest.fr a en effet retrouvé sa trace en Dordogne, un an après que les caméras d'M6 se sont rendues pour la première fois dans son restaurant Le Cèdre vert. Aujourd'hui, le jeune homme vit grâce au revenu de solidarité active (RSA). Si la vente du restaurant lui a permis de rembourser ses dettes, Vincent a été aidé par les Restos du coeur et dort à présent dans la Maison d'accueil temporaire de Bergerac. "Il ne me reste que 10 euros avant le versement de mon RSA, le 10 octobre", raconte-t-il pour justifier le fait qu'il se retrouve parfois à faire la manche.

Quelle triste histoire...