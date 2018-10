Cauchemar en cuisine : Un candidat ruiné appelle à l'aide

Gros coup dur pour ce candidat de l'émission Cauchemar en cuisine (M6). Raphaël Dessoly, propriétaire du restaurant L'ô à la bouche, est en train de tout perdre. Il s'est confié à Voici.

L'épisode de Cauchemar en cuisine qui concerne son affaire aurait dû être diffusé en juin dernier. Mais cela n'a pas été le cas. Son affaire a coulé avant. Le triste propriétaire a donc décidé d'appeler à l'aide. Et pour cause, après avoir perdu son restaurant en janvier à la suite d'une liquidation judiciaire, il a travaillé deux mois dans l'événementiel sans être payé, son patron étant parti du jour au lendemain. S'il est encore aux prud'hommes, Raphaël Dessoly cumule à présent pas moins de 30 000 euros de dettes. Voilà pourquoi il a lancé un appel aux dons sur le site Le Pot commun, où il espère réunir 50 000 euros. "C'est d'aide financière dont j'ai besoin à l'heure actuelle. Si je continue comme ça, je perds tout", a-t-il déclaré à nos confrères.

Concernant l'émission Cauchemar en cuisine, le restaurateur regrette que l'épisode mettant en avant son établissement n'ait pas été diffusé plus tôt. "Peut-être que ça aurait aidé", lance-t-il. Il aurait également aimé rester en contact avec Philippe Etchebest : "Il m'a beaucoup aidé psychologiquement. C'est quelqu'un qui est humain. Je pense qu'il joue un rôle devant les caméras, mais c'est normal, c'est son job. Mais en dehors, on le voit plus humain, plus sympathique, plus à l'écoute. (...) Il ne m'a appelé que quand il y a eu la liquidation. Il était un peu déçu."

Espérons pour le restaurateur que les internautes l'aideront.