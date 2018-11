Cauet complice avec sa fille Ivana : Rare photo aux NMA 2018 avec sa "star"

Cauet était au coeur de la cérémonie des NRJ Music Awards 2018 qui se déroulait samedi 10 novembre, au Palais des Festivals de Cannes. Pour l'occasion, il a délocalisé son émission radio C'Cauet afin d'interviewer différents artistes, parmi lesquels le futur papa Amir (qui lui a révélé avoir fait de la "prison"). L'animateur âgé de 46 ans a aussi pu profiter de la soirée et a foulé le tapis rouge comme Maître Gims et sa femme Dem Dem ou Jenifer.

Et Cauet n'était pas seul ! Après avoir posé avec son équipe de C'Cauet, c'est avec sa fille Ivana (15 ans, née de ses anciennes amours avec Virginie) qu'il s'est affiché sur le red carpet. Le duo n'a pas manqué de prendre un selfie rapidement partagé sur Instagram. On peut les y découvrir souriants et complices.

"La vraie star de ma soirée... #picoftheday #nma #cannes #nomakeup #enfaitsimakeup #love #filleasonpapa", a écrit Cauet en commentaire de la photo. Une tendre publication qui a attendri ses abonnés.