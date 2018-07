Cauet de retour sur NRJ après son éviction : Son nouveau projet dévoilé

Entre Cauet et NRJ, c'est une nouvelle histoire d'amour qui recommence. En juillet 2017, l'animateur de 45 ans se faisait limoger par la station de radio après sept ans de bons et loyaux services. Résultat, il avait même attaqué son employeur en justice. Mais visiblement, l'affaire appartient au passé puisque Cauet fait son grand retour sur NRJ.

Ce lundi 30 juillet 2018, Cauet a rendu officielle son arrivée sur NRJ sur son compte Twitter. "Nouvelle aventure les amis. Dès le 27 août, je suis de retour sur @NRJhitmusiconly ! Dès 17h ... public .. stars ... et rigolades avec vous !! Je suis vraiment heureux #CauetRevient J'ai tellement hâte de vous retrouver", a-t-il annoncé avec enthousiasme. Via un communiqué de presse, Morgan Serrano, directeur des programmes NRJ Group, se dit ravi de ce retour : "C'est un nouveau départ pour NRJ et Cauet et nous sommes heureux de vous retrouver."

Après avoir présenté Cauet s'lâche le temps d'une saison sur Virgin Radio, Cauet s'apprête à animer C'Cauet de 17h à 20h dès le 27 août prochain sur NRJ. Le programme est décrit par la station de radio comme "un show inédit qui permettra aux auditeurs de se divertir dans la bonne humeur après une journée de dur labeur". Il sera "adapté en événementiel sur NRJ12 pendant la saison".