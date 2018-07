Cécile Cassel, bombesque et sexy en couverture du magazine ELLE

Avec HollySiz et un deuxième album aussi réussi qu'acclamé, Cécile Cassel a fait un retour remarqué. L'actrice et chanteuse française est actuellement en tournée en France avec son groupe. Entre deux concerts, elle a trouvé le temps d'accorder un shooting et une interview au magazine ELLE dont elle fait la couverture.

Et le moins qu'on puisse dire à propos de cette couv', c'est que Cécile Cassel, 36 ans, est à couper le souffle. Bombesque, elle pose de profil devant l'objectif, dans un petit pull rayé et une culotte taille haute ultramoulante de la Maison Lejaby mettant en valeur des fesses bombées à faire pâlir de jalousie la gent féminine au grand complet. Le regard ardent de la divine blonde aimante. Et le shooting qui se dévoile au fil des pages, entre deux confidences, est tout aussi sexy. Elle se dévoile en sous-vêtements dans un cliché en noir et blanc, joue sur la transparence dans les champs et mouille la chemise (une blouse Laurence Bras), au sens propre, dans la mer.

Entre les photos, la petite soeur de Vincent Cassel se confie sur sa carrière. Elle évoque notamment son premier Olympia "gâché par un incendie qui s'était déclenché à côté le matin même". "J'ai eu la sensation de me le faire voler, et je n'en ai pas beaucoup de souvenirs. Cette fois, j'avais décidé de prendre ma revanche et de bien le kiffer", lâche-t-elle à propos de son concert à guichets fermés dans la salle mythique le 1er juin dernier.

Cette date, elle l'avait justement dédiée à son père, Jean-Pierre Cassel. Pour ELLE, elle évoque son souvenir. "Je voulais juste impressionner mon père. Parce que mes grands frères l'avaient fait avant moi. Paradoxalement, c'est après sa disparition que j'ai trouvé ma place. Sans jamais avoir obtenu son approbation, confesse-t-elle. Ce fut à la fois un drame et une chance parce que je me suis posé la bonne question : si je n'ai plus à l'impressionner, que vais-je faire ?"

