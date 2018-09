Cécile Djunga victime de racisme : Le coup de gueule de la présentatrice météo

Cécile Djunga présente la météo sur la chaîne publique belge RTBF et sur TV5 Monde depuis près d'un an. Mais le 5 septembre 2018, la jeune femme ne s'attendait pas à recevoir un appel dramatique d'une téléspectatrice.

"Il y a une dame qui a appelé pour dire que j'étais trop noire et qu'elle ne voyait rien dans l'écran, qu'on ne voyait que mes vêtements, que je ne passais pas bien à la télé et qu'il fallait me le dire", a-t-elle ainsi déclaré sur son compte Facebook. Si cela l'a fait rire dans un premier temps, Cécile Djunga a décidé de dénoncer le racisme dont elle est victime.

C'est ainsi que la jeune femme également comédienne a annoncé que ce n'était pas la première fois qu'elle recevait des messages aussi absurdes : "Ça commence vraiment à m'énerver ce genre de messages. Ça va faire un an que je fais ce métier et j'en ai marre de recevoir des tonnes de messages racistes." "Ça me touche parce que je suis un être humain. (...) Ce n'est plus drôle", a-t-elle ajouté, les larmes aux yeux.

Ne se laissant pas abattre, Cécile Djunga a brisé le silence et a profité de ce témoignage poignant pour lancer son mouvement. "Maintenant, je vais en parler, je vais le dénoncer, je vais le dire. On a eu #BalanceTonPorc, maintenant on va avoir #BalanceTonCon . On va balancer les gens qui sont trop fermés d'esprit et qui en blessent d'autres", a-t-elle affirmé.

La RTBF a apporté tout son soutien à Cécile Djunga qui a entamé des actions judiciaires. Jean-Paul Philippot, l'administrateur général de la RTBF, a dénoncé "un torrent de boue" et a assuré que cela "n'a pas sa place en Belgique, pas sa place dans une société démocratique". "Nous allons faire respecter la loi et poursuivre toutes ces personnes. Il n'y a pas d'impunité au racisme. En tous cas, ça nous stimule dans notre politique à continuer à exprimer la diversité dans tous ses aspects et ses facettes", a-t-il déclaré dans un communiqué.