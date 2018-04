Cédric (Koh-Lanta) : Menaces de mort, critiques de Dylan... Il réagit !

L'aventure Koh-Lanta All Stars est terminée pour Cédric. Le candidat a été éliminé de l'aventure au cours de l'épisode du 6 avril 2018. À cette occasion, Purepeople s'est entretenu avec lui afin de revenir sur son parcours.

Dylan n'a pas été tendre envers toi après ton départ. Lui en veux-tu ?

Je le prends normalement parce qu'on en avait discuté. Avant les votes, notre stratégie était que si je trouvais le collier, on avançait ensemble. Si ce n'était pas le cas, il ne devait pas dire qu'il était de mon côté car, en face, il y en avait plein qui ne voulaient pas me voir à la réunification. Ils avaient peut-être un peu peur ou ne m'aimaient pas. Donc il ne valait mieux pas que Dylan dise qu'il était de mon côté, c'était se tirer une balle dans le pied. Il n'y a aucun problème avec lui, on est toujours en contact aujourd'hui. C'est une très belle rencontre, c'est devenu un ami

À qui fais-tu référence quand tu dis qu'on ne t'aimait pas ?

Ce sont des personnes qui ne me connaissaient pas et qui ont peut-être eu des échos négatifs. Je pensais à Yassin ou Pascal. Depuis, ça va.

Les Jaunes ont enchaîné les défaites. Y avait-il un déséquilibre dans les équipes selon toi ?

Il y avait effectivement un petit déséquilibre au niveau des équipes. Mais il ne faut pas se cacher derrière ça car Candice et Clémentine par exemple étaient très performantes. Je me rappelle que lors de mon édition, on était l'équipe la plus faible sur le papier, mais on a enchaîné les victoires. Le mental est hyper important. J'avoue ne pas avoir été au top sur certaines épreuves, mais je n'étais pas le seul. J'aurais aimé qu'on ne pointe pas les gens du doigts.

Clémentine est souvent la cible de violentes critiques. Est-ce aussi ton cas ?

Lors de ma première édition, j'ai eu des menaces de mort, des trucs hallucinants. Là, j'en ai encore, mais en général, je leur réponds avec humour.

