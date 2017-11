Céline Dion "a besoin de divertissement, un danseur lui apprend le flamenco"

Après de longs mois à veiller sur son mari souffrant d'un cancer, puis à porter le deuil, Céline Dion a enfin réussi à reprendre sa vie en main. Détendue, joyeuse et audacieuse, elle rayonne ! C'est d'ailleurs l'avis de Rossy de Palma, qui a fait sa connaissance à Paris.

L'actrice – qui collabore avec Mango, a défilé pour Jean-Paul Gaultier et propose du maquillage avec MAC – a accordé une interview au magazine Voici qui la taquine sur le fait que Céline Dion lui ferait de l'ombre côté mode. "Céline ? Me faire de l'ombre à moi, chérie ?! Ah non ! elle est bienvenue, c'est génial. Un danseur espagnol [Pepe Munoz sans doute, ndlr] lui apprend le flamenco, il me l'a présentée lors d'un défilé cette année. On a pris des photos, elle est très sympa et je trouve que la mode lui fait du bien, elle a besoin de divertissement", confie l'actrice qui est à l'affiche du film Madame.

Rossy de Palma a bien raison de conseiller à la diva de seulement 49 ans, qui souffre actuellement du dos, de prendre du bon temps. Céline Dion, dont on ignore la nature du lien qui l'unit à Pepe Munoz, s'éclate en tout cas avec les fringues et qu'importe l'avis des quelques grincheux qui n'aiment pas ses nouvelles tenues, pourtant saluées par le très pointu Vogue...

Thomas Montet