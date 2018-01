Céline Dion : Cet animateur français a été très marqué par elle sur un plateau

Habituée à l'exercice de la promo, Céline Dion est une invitée qui fait toujours grimper les courbes d'audience. Mais, loin d'en profiter pour jouer les divas, la chanteuse se montre systématiquement patiente et accessible. Ce n'est pas Laurent Boyer qui dira le contraire !

Interrogé par Voici, l'animateur est ainsi revenu sur le tournage d'un numéro de l'émission Graines de star, dont Céline Dion était l'invitée. "Elle est une invitée exceptionnelle. Je me souviens de l'avoir invitée dans Graines de star, elle venait de faire Titanic, c'était déjà une star mondiale : pendant le tournage, on a un problème de caméras. Il y a mille personnes dans le public, le réal me dit qu'il faut arrêter pendant vingt minutes ; je dis à Céline d'aller se reposer dans sa loge, et elle me dit : 'Nan, j'vais rester avec tô !'", se souvient-il. Et la chanteuse d'aller se mettre au piano avec un gamin de 10 ans. "Elle a pris le micro et a fait l'animation pendant une demi-heure. Elle faisait chanson à la demande, piano-voix... ça me fout les poils rien que d'y repenser", ajoute-t-il.

Laurent Boyer, qui présente sur C8 l'émission La Bande à..., tresse des lauriers à Céline Dion et tacle les autres artistes, moins chaleureux. "Disons que le melon est souvent inversement proportionnel au talent...", dit-il.

Thomas Montet

