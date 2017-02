Céline Dion : Sa réaction hilarante après une demande en mariage !

Alors qu'elle est attendue en Europe cet été pour une série de concerts déjà sold out (des dates ont été ajoutées), Céline Dion poursuit tranquillement ses représentations à Las Vegas. La star, qui s'apprête à passer sa première Saint-Valentin sans son mari René, a été le témoin d'une belle scène d'amour dans sa loge du Caesars Palace...

Céline Dion a un visage extrêmement expressif, comme en témoignent les photos d'elles et de ses passages sur les plateaux de télévision. Elle l'a une nouvelle fois prouvé en posant avec un couple de fans venus la voir à Las Vegas. Alors qu'elle devait offrir un cliché souvenir aux amoureux, elle est passée au second plan lorsque le jeune homme a mis un genou à terre pour demander la main de sa chérie !

Sur Instagram, la jeune femme nommée Austin McMillan a partagé des photos du trio, l'expression sur le visage de la star est hilarante : "Quand Céline Dion est aussi choquée que tu l'es au moment où on te demande en mariage !!!, a écrit la désormais future mariée. Il n'y a aucun mot pour décrire cet instant ! Ce que je pensais être une soirée unique au cours de laquelle j'allais voir ma chanteuse préférée s'est transformé en une soirée remplie de bonheur, de surprise et de fête avec tous ceux que nous aimons et qui s'est même terminée avec des donuts et de la glace. Alors je voulais vous dire que ça ne pouvait pas être mieux ! Je vais épouser l'homme de mes rêves et vieillir avec mon meilleur ami. Le timing prévu par Dieu est tellement parfait. Rien ne pourrait être mieux que cela !!"

Ce n'est pas la première fois que la diva assiste à une telle demande puisqu'il y a quelques semaines un homme avait demandé sa compagne en mariage pendant la représentation.