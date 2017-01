Ces stars qui ne vieillissent pas : Will Smith, Sophie Marceau, Halle Berry...

C'est un fait. En 2016, on ne sait plus ce que "tu fais ton âge" signifie. Gènes enviables, usage de produits de beauté, quotidien healthy... Chez certaines stars, le temps ne laisse (presque) aucune trace. Ils ou elles ont 40 ou 50 mais on leur en donnerait bien dix ou quinze de moins. Voyez vous-mêmes...

Chez les hommes, voici quelques exemples criants. Inévitablement, on citera Pharrell Williams dans la catégorie de ces stars qui n'ont pas bougé physiquement depuis le début de leur carrière. Le chanteur de 43 ans a beau être un hyperactif à l'agenda bien rempli, cette surdose d'activité n'a aucun effet sur sa peau. À croire que l'interprète d'Happy a trouvé la fontaine de jouvence. Jared Leto peut en dire autant. Le héros de Suicide Squad est toujours aussi sexy, rock'n'roll, stylé et jeune... alors qu'il a déjà, on peine à le croire, 44 ans. Idem pour Will Smith (48 ans), toujours aussi séduisant. Du côté de ceux qui vieillissent mais bien, on citera Keanu Reeves (52 ans), notre Frenchie Franck Dubosc (53 ans), le toujours impressionnant Vin Diesel (bientôt 50 ans) et l'incontournable Tom Cruise (54 ans). Et enfin, il y a ceux qui sont bien partis pour être les nouveaux pourfendeurs du "vieillir sans prendre une ride", nous avons nommé Lewis Hamilton et Stromae, tous deux 31 ans.

Chez les femmes, les reines de beauté défiant le temps qui passe sont nombreuses. On admire nos Françaises Isabelle Huppert (63 ans) et Juliette Binoche (52 ans), tout comme Sophie Marceau qui vient de franchir le cap du demi-siècle et en impose toujours autant. De l'autre côté de l'Atlantique, Halle Berry envoie du rêve du haut de ses 50 printemps, tout comme Gillian Anderson, l'héroïne de X-Files plus belle encore aujourd'hui qu'il y a vingt ans. On peut également citer Sandra Bullock (52 ans), la toujours magnifique Julianne Moore (56 ans) et l'incroyable Gong Li (50 ans). Chez les quadragénaires, c'est tout aussi impressionnant. À 44 ans, Gwyneth Paltrow est la preuve vivante de l'efficacité d'un mode de vie healthy, tout comme Naomi Watts (48 ans). Enfin, il y en a une qui n'a pas perdu son statut depuis deux décennies, c'est bien la bomba latina Jennifer Lopez (48 ans). Souvent imitée, jamais égalée. Et c'est parti pour durer.