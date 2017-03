César 2017 : Les stars, nommés et remettants tous couverts de cadeaux sublimes

Le 22 février dernier, soit quelque quarante-huit heures avant la 42e cérémonie des César à la salle Pleyel, les artistes nommés et les remettants étaient tous conviés dans une luxueuse suite de l'hôtel Napoléon, dans le 8e arrondissement de Paris, pour se voir remettre de nombreux cadeaux de choix.

A l'initiative de cette belle et généreuse attention se trouve Nathalie Dubois, reine des relations presse et publiques à la tête de sa propre société, DPA Gift. Depuis douze ans maintenant, cette figure incontournable du milieu du cinéma couvre les célébrités de cadeaux. De Los Angeles, où elle vit, à Cannes en passant par Toronto, elle ne cesse de veiller sur les acteurs et les actrices, s'assurant qu'ils sont bien chouchoutés lors des grands événements et festivals.

Cette année, Nathalie Dubois a ainsi offert des séjours en Polynésie française dans le luxueux établissement cinq étoiles Taha'a Island Resort & Spa, mais aussi des bijoux, des produits de beauté, des parfums, des sacs et autres bougies parfumées. Parmi les privilégiés ayant eu droit à toutes ces folies se trouvaient notamment Richard Berry, Michèle Laroque, Linda Hardy ou bien encore Mélanie Thierry, qui avait été cette année la marraine de la jeune Liv Henneguier (Crache coeur), citée dans les Révélations 2017. D'autres stars étaient aussi présentes, telles qu'Elsa Zylberstein, Valérie Kaprisky, Hélène Ségara, Pascal Elbé et Gérard Jugnot.

Les actrices du film Divines, Oulaya Amamra et Déborah Lukumuena, étaient bien évidemment de la partie. Respectivement nommées dans les catégories meilleur espoir féminin et meilleure actrice dans un second rôle, les deux jeunes femmes ont toutes les deux remporté la précieuse statuette lors des César. La première, qui est également la soeur de la réalisatrice Houda Benyamina, est d'ailleurs repartie avec un autre cadeau de style gracieusement offert par Anthony Delon.

A l'hôtel Napoléon, l'acteur de 52 ans avait remis l'un des blousons en cuir de sa nouvelle collection afin qu'il puisse être donné à la lauréate du César du meilleur espoir féminin. Photographié au côté de Nathalie Dubois, le comédien a aussi retrouvé sur place sa demi-soeur Anouchka. Alors qu'il était récemment à l'affiche du film Des amours, désamour, Anthony Delon s'apprête à sortir une collection de blousons en cuir, Anthony Delon 85, qui sera disponible à la vente dès le 7 mars prochain, chez Montaigne Market. L'acteur a notamment imaginé un modèle "Pilote" en hommage aux pionnières de l'aviation et en particulier à l'aviatrice Amelia Earhart, qu'il admire. C'est d'ailleurs ce modèle dont a hérité Oulaya Amamra, aujourd'hui mieux parée pour voler à la conquête du cinéma français...