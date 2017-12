Cette actrice dont on ne sait toujours pas prononcer le prénom...

Et il va falloir s'entraîner car Saoirse Ronan n'en finit plus de faire parler d'elle et pourrait très bien se retrouver prochainement aux Oscars. Elle avait déjà été nommée en 2008 second rôle pour Reviens-moi et en 2016 dans la catégorie meilleure actrice pour Brooklyn. Elle est en effet aujourd'hui à l'affiche de Lady Bird de Greta Gerwig, qui sortira le 28 février en France et que la critique américaine encense. À tel point que l'oeuvre possède un taux de 100% de notes positives sur l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes !