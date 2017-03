Chad Michael Murray papa pour la 2e fois : sa fille est née

L'arrivée prochaine de ce deuxième enfant dans la vie de celui qui a incarné Lucas dans la série Les Frères Scott et de sa charmante femme Sarah Roemer avait été révélée en décembre dernier par le porte-parole de l'acteur, qui avait également indiqué le sexe du bébé.

Mariés dans le plus secret en janvier 2015, Chad Michael Murray et Sarah Roemer n'ont jamais dévoilé le prénom de leur premier enfant, un petit garçon, né quelques mois après leur union, en juin. "Devenir père, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Avoir des enfants, ça vous change du tout au tout parce que, désormais, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez vous empêcher de vouloir qu'ils soient fiers de vous. Vous tenez à leur faire honneur et à leur montrer l'exemple", avait confié l'ex-mari de Sophia Bush lors d'une interview pour Entertainment Tonight durant l'été 2015.

Olivia Maunoury