Chance The Rapper marié : les superbes images de la cérémonie avec Kim et Kanye

Le printemps est en général la saison des amours et des mariages. Chance The Rapper et Kirsten Corley ont pris de l'avance en s'unissant le week-end dernier. Sublime sur les images de la cérémonie, le couple s'est dit I do sous le soleil et en présence de nombreux convives sur leur 31, dont faisaient partie Kim Kardashian et Kanye West, en retard.

Chance The Rapper (de son vrai nom Chancelor Bennett) et Kirsten Corley se sont mariés le samedi 9 mars au Resort at Pelican Hill, un hôtel cinq étoiles situé à Newport Beach, en Californie. Kim Kardashian, irrésistible en robe Versace et son mari Kanye West, ami de Chance The Rapper (les deux artistes sont originaires de la ville de Chicago), comptaient parmi les chanceux invités et sont arrivés en plein milieu de la cérémonie. Les nouveaux mariés leur ont pardonné leur retard.

"Attendez de voir les [photos] officielles", avait écrit Chance The Rapper au sujet de son mariage. Le rappeur les a publiés lui même sur Instagram. Il a ainsi permis à ses près de 10 millions de followers d'assister à l'heureux événement.