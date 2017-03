Channing Tatum et Jenna Dewan : Sexy et in love, le couple se jette à l'eau !

Ils forment l'un des duos les plus amoureux et les plus solides de la planète Hollywood. En couple depuis plus de onze ans et toujours aussi dingues l'un de l'autre, Channing Tatum et Jenna Dewan se sont récemment offert une escapade détente à Hawaï à l'occasion de la Saint-Valentin.

Accompagnés d'une poignée d'amis, les deux acteurs de 36 ans ont ainsi été photographiés sur une plage de l'île le 16 février dernier lors d'une journée ensoleillée. Toujours aussi complices, les parents de la petite Everly (bientôt âgée de 4 ans) n'ont pas manqué de se chamailler comme des enfants. Entre deux éclats de rire, les deux stars du film Sexy Dance se sont tournées autour, se câlinant joyeusement avant de se jeter à l'eau.

Toujours aussi ravissante et sexy, Jenna Dewan avait opté pour un bikini rouge qui mettait en valeur sa silhouette tonique et ses fesses galbées. Bronzée et reposée, celle qui est également connue du grand public pour ses rôles dans les séries Witches of East End et Supergirl arborait aussi de longues gambettes sculptées. De son côté, l'interprète de Magic Mike était comme à son habitude en excellente forme et affichait un joli gabarit. Un couple déjanté et idéal sur toute la ligne...