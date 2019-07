Channing Tatum : Une fan s'introduit chez lui... et y reste 10 jours !

Tout semble aller pour le mieux entre Channing Tatum et Jessie J. Ensemble depuis octobre 2018, ils ont l'air de s'entendre à merveille. "Ce jour-là, tu venais au monde et l'embrasais. Tu as béni nos yeux, nos oreilles, nos coeurs et nos vies. Donc, merci d'être toi-même. Tu es si spéciale", avait écrit l'acteur à l'occasion du 31e anniversaire de la chanteuse britannique.