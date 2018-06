Chantal Ladesou : Grand-mère pour la deuxième fois !

À 70 ans, Chantal Ladesou est devenue grand-mère pour la seconde fois. Sa fille Clémence Ansault, avec laquelle elle a joué au théâtre dans la pièce Nelson, a donné naissance à son second enfant, au mois de mai 2018. Il s'agit d'une petite fille.

L'an dernier, sur le plateau de la version télé des Grosses Têtes – dont elle est une pensionnaire régulière très adorée des auditeurs et téléspectateurs –, Chantal Ladesou déclarait : "J'ai été grand-mère l'année dernière et je serai encore grand-mère l'année prochaine. C'est très sympa d'être grand-mère !" Cette fois, c'est donc fait. Clémence Ansault, âgée de 29 ans et mariée à Antoine Van Den Broek d'Obrenan, a donné naissance à une petite fille prénommée Gabrielle, comme le dévoile le magazine Ici Paris. La fière maman avait déjà accueilli un petit Georges en avril 2016.

Nul doute que Chantal Ladesou, actuellement à l'affiche de la comédie Comment tuer sa mère, va sans doute alléger un peu son planning pour donner un coup de main à sa fille.

Thomas Montet