Chantal Ladesou : Très touchante en parlant de la mort de son fils

Chantal Ladesou, hilarante sur scène ou aux Grosses Têtes, a beau avoir sorti les vannes lors de son interview dans Le show de luxe, cela n'empêche qu'elle a surtout offert un tendre moment d'émotion en parlant de son souhait le plus sincère : revoir son fils Alix, mort à 21 ans.

Interrogée par Jordan De Luxe pour savoir ce qu'elle ferait si elle avait "une baguette magique", la comédienne et humoriste de 70 ans a livré une confidence honnête... "C'est sérieux ce que tu me demandes ! Faire revenir mon fils", a-t-elle répondu. Alors que l'animateur ne voulait pas trop la forcer à s'épancher sur le sujet, elle a ajouté que cette blessure pouvait expliquer son envie d'être aimée par les gens : "Oui, c'est vrai. Et je vis au temps présent en fait. Je n'ai jamais eu vraiment de plan de carrière et puis je me dis que tout ce qui arrive c'est du bonheur, on est là tous en bonne santé, il faut en profiter, c'est merveilleux. Faut pas trop se faire chier dans la vie."

Chantal Ladesou, qui remonte sur scène avec un nouveau spectacle solo intitulé On the road again ! - du 12 au 19 janvier 2019 au Casino de Paris - a perdu son fils aîné, Alix, en 1996 dans un accident de voiture alors qu'il n'avait que 21 ans. Une mort tragique qu'elle évoquait déjà il y a quatre ans dans Paris Match. "C'était atroce. Je revivais ce que j'avais déjà vécu à 15 ans, avec ma mère. Je n'arrêtais pas de pleurer. Je n'avais plus goût à rien et le travail m'a sauvée", disait-elle.

La populaire artiste est aussi la maman de Clémence et Julien (ce dernier est marié à Pauline Lefèvre).

Thomas Montet