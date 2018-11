NRJ Music Awards : Chantal Ladesou s'explique après sa bourde !

Réputée gaffeuse, la sympathique Chantal Ladesou n'a pas failli à sa réputation en participant à la 20e cérémonie des NRJ Music Awards, présentée par Nikos Aliagas. La star était sur scène en compagnie du jeune mannequin Giovanni Bonamy, pour remettre le NRJ Music Award de la Chanson Internationale de l'année. Elle a annoncé le gagnant en plein magnéto...

Comme l'ont remarqué les téléspectateurs qui se sont moqués d'elle sur Twitter, Chantal Ladesou a annoncé que c'était le titre Girls like you de Maroon 5 en featuring avec Cardi B qui avait remporté le prix alors que la vidéo de présentation des titres en compétition démarrait ! Une bourde sur laquelle elle est revenue dans l'émission Les Grosses têtes sur RTL, le 12 novembre 2018. "Le problème c'est que je comprenais rien de ce qu'on me disait, ça crie beaucoup, ça crie énormément, il y a des chanteurs partout (...) et alors on m'avait dit : 'Tu dis le prix est attribué à...' J'avais tout appris, mon texte et tout mais j'ai oublié la moitié parce que j'étais très émue. Mais il fallait attendre que tous les clips passent ! Et j'ai dit tout de suite à Maroon 5. On m'a fait 'nooon', tout le monde a levé les bras, je ne savais plus où j'étais", a-t-elle raconté.