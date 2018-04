Charlene de Monaco : Changée et radieuse au bras de son frère Gareth Wittstock

Dix mois après avoir dû déclarer forfait pour le 1er Riviera Water Bike Challenge, course nautique caritative qu'elle avait initiée et pour laquelle, blessée au poignet en s'entraînant, elle s'est finalement contentée d'être supportrice (en particulier de son mari le prince Albert et de son frère Gareth Wittstock), la princesse Charlene de Monaco répondait bien présente, samedi 14 avril 2018, pour un dîner de bienfaisance organisé avec sa Fondation éponyme à l'approche de la seconde édition. Où l'on espère bien la voir pédaler.

Charlene, qui deux semaines auparavant assistait en famille, avec Albert et les jumeaux Jacques et Gabriella, au 8e tournoi de rugby Sainte-Dévote au stade Louis-II, était cette fois seule au Yacht Club de Monte-Carlo, où avait lieu l'événement. Elle y a fait une entrée très remarquée, somptueuse dans une combinaison noire asymétrique de la marque Ralph Lauren et apprêtée - à noter au passage qu'elle arborait une coupe de cheveux plus longue que la coupe garçonne adoptée de longue date.

Seule, mais certainement pas esseulée : la princesse, qui a fêté en début d'année son 40e anniversaire, pouvait compter sur la participation, une nouvelle fois, de son frère Gareth Wittstock, présent avec sa femme Roisin, et sur celle de certains des ambassadeurs emblématiques de sa Fondation : l'apnéiste Pierre Frolla, très proche du couple princier et présent avec sa femme Mara, l'ancien rugbyman sud-africain François Pienaar et sa femme Nerine Winter, le skieur Alexandre Bilodeau et le nageur Ryk Neethling, qui faisait partie en juin 2017 du quintette victorieux lors du 1er Riviera Water Bike Challenge. L'ex-plongeur canadien triple champion du monde Alexandre Despatie, le gymnaste monégasque Kevin Crovetto, l'ex-rugbyman du XV d'Angleterre Simon Shaw et son homologue italien Luciano Orquera complétaient la belle équipe de cette soirée. Une soirée qui a permis de lever plus d'un million d'euros, comme annoncée sur la page Facebook de l'initiative.

La seconde édition de cette course de 21 kilomètres au large du littoral de la principauté sur des vélos flottants, les fameux water bikes, aura lieu le 17 juin 2018. Tout dernièrement, la manifestation a annoncé la participation de la légende de la natation Ian Thorpe. La torpille sera-t-elle aussi rapide sur l'eau que dedans ? Voilà en tout cas un rival de taille pour les lauréats de l'an dernier, dont le rugbyman sud-africain Percy Montgomery, de retour. Et Charlene ?