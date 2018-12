Charlene et Albert de Monaco : Rires de Noël avec des seniors sous le charme !

La journée du jeudi 13 décembre 2018 était tout entière dédiée à l'esprit de Noël chez le prince Albert II et la princesse Charlene de Monaco : alors que leurs enfants Jacques et Gabriella ont apporté leur contribution en se dévoilant, très chic, devant le sapin familial, leurs parents se sont employés tout au long de la journée à répandre la magie des fêtes.

Le couple princier était sur le pont dès le matin, se rendant à la crèche Rosine Sanmorie pour apprécier un spectacle proposé par les enfants, une création baptisée "Nuit étoilée de Noël à Monaco", suivie d'une distribution de cadeaux et de gourmandises. Dans l'après-midi, Albert et Charlene sont ensuite allés prendre soin des aînés, comme ils ne manquent jamais de le faire en cette période de fêtes de fin d'année. Si le souverain, âgé de 60 ans, a commencé par se déplacer seul dans l'une des deux résidences de la Fondation Hector Otto, comme Charlene l'avait fait au cours de l'été 2017 avec leurs enfants, son épouse s'est plus tard jointe à lui au siège de la Croix-Rouge monégasque afin de prendre part à la traditionnelle – et chaleureuse – rencontre avec les seniors inscrits sur les listes du service social de l'association, un mois après leur précédente visite.

Très attaché à ce rendez-vous, qui illustre bien le lien fort, la convivialité et la générosité qu'il veut voir perdurer sur le Rocher, le prince Albert II a retrouvé des visages qu'il connaît bien. Ainsi de celui d'Augusta, une Alsacienne de 82 ans résidant en principauté depuis 1957 qui s'est réjouie de leurs retrouvailles, comme le relate le quotidien Monaco-Matin : "Quand il m'a vue, il a dit : 'Ah mais voilà notre Alsacienne', il m'a même demandé des nouvelles de mes proches qui vivent à Strasbourg [l'attentat perpétré par Cherif Chekatt avait eu lieu deux jours plus tôt, NDLR]. C'est vraiment une belle personne, tout comme la princesse Charlene. Le prince ne nous laisse jamais tomber, que ce soit à l'approche des fêtes ou tout au long de l'année", a témoigné avec effusion l'octogénaire, qui a reçu des mains du couple princier l'un des 139 colis-cadeaux préparés par les équipes de bénévoles de la Croix-Rouge. À l'intérieur, un panier garni... bien garni, avec entre autres champagne, foie gras et orangettes de circonstance, mais aussi une écharpe et un parapluie, des présents utiles. Des moments de partage pleins de joie, comme en attestent les images que nous vous proposons.

La veille au soir, alors que la nuit de la principauté s'égayait grâce aux illuminations de Noël, le prince Albert II était de sortie, sans Charlene, pour une vente aux enchères caritative de sapins de Noël organisée à l'Hôtel de Paris. 35 arbres décorés par de grandes maisons de Monaco ou des personnalités ont ainsi été vendus, permettant de lever 174 800 euros au profit d'Action Innocence Monaco, qui oeuvre pour protéger les jeunes face aux dangers d'Internet. La présidente de l'organisme, Louisette Levy-Soussan Azzoaglio, pouvait également compter lors de l'événement sur la présence de Charles de Bourbon des Deux-Siciles et ses filles Maria Carolina et Maria Chiara ainsi que Victoria Silvstedt.