Charles Aznavour, 93 ans : Un jeune homme dans les bras d'Emmanuelle Béart...

Le 13 décembre 2017, quelques jours après la mort de Johnny Hallyday, Charles Aznavour, qui lui avait écrit Retiens la nuit en 1961, retrouvait son public parisien le temps d'une formidable soirée à l'AccordHotels Arena. À 93 ans, l'artiste a offert un grand récital avec pas moins de 26 chansons dont quelques-uns de ses classiques comme Mourir d'aimer, Hier encore, sa formidable chanson sur l'homosexualité Comme ils disent et La Bohème avant un grand finale sur Emmenez-moi.

Dans la salle se trouvaient de nombreuses personnalités comme Claire Chazal. D'autres lui ont rendu visite en coulisses après son tour de chant comme la maire de Paris, Anne Hidalgo, Enrico Macias, le président de l'Académie des arts et techniques du cinéma (qui organise les César) Alain Terzian, mais aussi Jack Lang et son épouse Monique, Antoine Duléry et son fils Raphaël et bien sûr Michel Drucker. Charles Aznavour a également pu compter sur la présence d'Emmanuelle Béart qui l'a tendrement pris dans ses bras en coulisses, un joli moment capturé en exclusivité par notre photographe.

Ulla à la folie

Ne vous étonnez pas de ne pas voir Ulla Thorsell, l'épouse du chanteur depuis 1967 et mère de ses trois derniers enfants : Katia (née en 1969), Misha (né en 1971) et Nicolas (né en 1977). Elle aime rester discrète comme le confiait Aznavour dans une interview publiée par Le Figaro le jour de ce concert : "Celle qui est mon épouse depuis cinquante-deux ans, je l'ai préservée. Elle n'aime pas être vue dans le public, être prise en photo. Elle m'a fait beaucoup de bien. Elle est protestante, elle fait les choses différemment. Et moi je lui ai appris la folie."

Dans quelques jours, Charles Aznavour, à qui il ne faut pas parler de retraite, repartira en tournée. Il chantera à Lyon le 20 janvier, puis à Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes et Lille avant de repartir chanter à l'étranger. Peut-être Charles Aznavour ajoutera à son répertoire La Mamma, une chanson dont il avait la musique sur un texte de Robert Gall, le papa de France qui vient de nous quitter. Dans cette même interview au Figaro, il confiait également travailler sur un nouvel album : "J'espère aborder différents sujets de société et aussi la question de l'âge. J'ai écrit un texte qui s'intitulé Vivre vieux pour les plus âgés. Leur montrer qu'il ne faut pas paniquer, qu'il faut vivre sa vieillesse bien. On vit plus vieux en étant confortable dans son âge."

Ce week-end, invité de 20h30 le dimanche sur France 2, Charles Aznavour a soulevé l'indignation de beaucoup en proposant de faire le tri parmi les migrants pour ne pas passer à côté d'un génie : "C'est vrai qu'on ne peut pas avoir tout le monde chez soi, ce n'est pas facile et puis ça ne serait pas normal. Mais on pourrait faire un tri. On pourrait avoir des gens très intéressants qui passent."