Catherine Deneuve avait "un peu plus que de l'affection" pour Johnny Hallyday

Une avalanche de personnalités ont réagi à l'annonce de la mort de Johnny Hallyday le 5 décembre. Car les artistes ont été nombreux à avoir collaboré avec le Taulier, en musique ou au cinéma.

Dans ce domaine, Catherine Deneuve avait eu le privilège de croiser son chemin alors qu'elle avait à peine 18 ans. C'était pour le long métrage, une histoire d'amour intitulée Les Parisiennes en 1962. Le rockeur blond et la blonde hitchockienne forment un beau duo et pour le magazine Les Inrockuptibles, l'actrice se souvient, avec tendresse de la star disparue à 74 ans.

"Je l'ai revu souvent depuis le film. J'avais beaucoup d'affection pour lui. Un peu plus que de l'affection d'ailleurs. Un vrai attachement", confie la comédienne aux Inrocks. Il comptait pour elle et elle l'admirait énormément également: "C'était extraordinaire de le voir sur scène. Ça m'est arrivé plusieurs fois à Bercy, au Palais des sports... Et j'étais toujours très impressionnée. Il subjuguait vraiment son public. Il irradiait une extraordinaire puissance et en même temps quelque chose de plus doux, du charme. Sa voix est devenue de plus en plus belle avec le temps, plus puissante, plus déchirante. Et puis surtout, ceux qui l'ont connu savent à quel point il était quelqu'un d'extrêmement gentil sympathique. Et très drôle aussi."