Charles Aznavour garde un oeil sur David Hallyday : "Il a fait de belles choses"

Charles Aznavour a hâte de retrouver son public. L'artiste de 94 ans, devenu tout récemment grand-père pour la quatrième fois, va remonter sur scène lundi à Tokyo après une pause forcée de quatre mois. En mai dernier, victime d'une chute, il se cassait le bras. Il est temps pour lui de rechanter comme il l'a expliqué ce vendredi 14 septembre 2018 sur RTL.

Interrogé par David Martin, Charles Aznavour ne cache son impatience de remonter sur scène pour retrouver son public. Quitte à ne pas être tout à fait remis : "Je vais mal et bien. Mal parce que c'est douloureux et bien, parce que je suis optimiste. J'ai chuté deux fois, la deuxième fois, je suis tombé sur la tête, mais elle s'est guérie tout de suite et le bras, non. Alors je vais peut-être ne pas être tout à fait droit sur scène, je vais me servir assez souvent de mon grand fauteuil. J'ai assez de facilités avec le public, on s'est toujours très bien entendu, je ne vais pas faire semblant et on me prendra comme je suis."

Il serait dommage que David Hallyday ne continue pas ce que son père a commencé

L'artiste évoque très brièvement la mort de Johnny Hallyday dont il fut un proche. Au début de sa carrière, Charles Aznavour a hébergé le jeune rockeur et lui a écrit Retiens la nuit en 1961. Aznavour se dit "emmerdé" par tous ceux qui racontent Johnny dans les médias – lui a choisi de garder le silence et de prendre le deuil, à l'arménienne. Et après avoir été comme un parrain pour son père, Charles promet de prendre garder un oeil sur David Hallyday (52 ans quand même) dont il salue le talent : "Il a fait de belles choses, peut-être que je peux le prendre de temps en temps pour une mélodie. On ne sort pas de la famille comme ça. Je crois que c'est une famille importante, il serait dommage que son fils ne continue pas ce que son père a commencé."

Être sur scène à son grand âge ne lui fait pas peur. "La vieillesse ça s'apprend, ça se travaille. Moi je prends juste de l'âge, je ne vieillis pas", affirme Charles Aznavour. Aussi s'inquiète-t-il de l'avenir et de l'urgence écologique. L'artiste est signataire de la tribune publiée dans Le Monde, dans laquelle "200 personnalités lancent un appel pour la planète". Au micro de Nikos Aliagas sur Europe 1, toujours ce vendredi, Aznavour explique : "Qu'est-ce qu'on veut ? Laisser à nos enfants le pire en ayant profité du meilleur ? Ce serait une erreur. (...) On a tout ce qu'il nous faut, pourquoi va-t-on se jeter dans les choses qui ne sont pas bonnes pour nous ? Pourquoi on n'apprend pas ?"

Mercredi 12 septembre, Charles Aznavour participait au dîner en l'honneur de son Altesse impériale Naruhito, prince héritier du Japon au château de Versailles. Après avoir chanté à l'étranger, Charles Aznavour est attendu devant ses admirateurs français dès le 8 novembre à La Seine musicale à Paris, puis dans le reste de la France jusqu'en décembre.