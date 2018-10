Charles Aznavour: Le "bon débarras" d'une journaliste fait scandale sur la Toile

Insuffisant pour les fans endeuillés. "Tant qu'elle fera partie du personnel France Bleu, je ne vous écouterai plus j'espère de toutes mes forces que tous-tes les fans de Mr Aznavour feront de même. Elle m'a profondément blessé", annonce l'un d'eux. "Les propos diffamatoires de Nathalie Mazet n'ont pas été tenus à titre personnel (et privé). Elle s'affiche sur Facebook en précisant dans son profil qu'elle travaille à France Bleu Vaucluse et ses publications y sont publiques. Lamentable d'employer une telle personne", riposte un autre, ulcéré.

Pour l'heure, aucune sanction n'a été officiellement annoncée par France Bleu. Et Nathalie Mazet n'a pas non plus réagi.