Charles Aznavour : Son message à cette superstar de la NBA fan de lui

Lebron James était de passage à Paris à la fin du mois d'août dans le cadre de sa tournée avec son équipementier Nike. En plus d'avoir rencontré Kylian Mbappé et Neymar pour la plus grande jalousie d'Antoine Griezmann, la star de NBA a accordé une longue interview à Mouloud Achour pour Clique (Canal+) depuis Bagnolet (Seine-Saint-Denis). Le joueur des Lakers s'est vu offrir un cadeau inattendu dans l'émission diffusée le 9 septembre dernier, un message filmé d'une légende de la chanson française qu'il affectionne tout particulièrement : Charles Aznavour.

"James, c'est Charles Aznavour. J'ai appris que tu aimais bien mes chansons. Et moi de l'autre côté, le sport que tu pratiques est un des sports que je préfère", a ainsi déclaré Charles Aznavour à Lebron James. Souriant et avec la bonne humeur qu'on lui connaît, le chanteur récemment devenu grand-père pour la quatrième fois a lancé un appel au basketteur pour une rencontre : "Je ne suis pas très sportif à part ça. Je pense que tout se passe très bien pour toi, je pense que l'on se rencontrera un de ces jours." Ces quelques mots n'ont pas manqué de toucher le géant de 2,03 m.

Proche de JAY-Z ou Eminem, LeBron James s'est souvenu de ce jour où il a découvert la musique de Charles Aznavour. C'était au cours d'un vol durant lequel il regardait un film et où la musique du compositeur français servait de bande originale. Le basketteur de 33 ans n'a pas précisé de quelle oeuvre il s'agissait : "J'ai utilisé cette appli pour savoir qui chantait et son nom est apparu. J'ai téléchargé toutes ses chansons. Depuis, je les écoute tout le temps."