Charles Consigny quitte ONPC : Julian Bugier pas tendre avec lui...

Le départ de Charles Consigny de l'émission de Laurent Ruquier On n'est pas couché (France 2 ) ne fait pas que des déçus. Visiblement, le journaliste Julian Bugier (37 ans) ne faisait pas partie des fans du jeune avocat et polémiste...

Interrogé par le Buzz TV du Figaro ce lundi 3 juin 2019, le joker d'Anne-Sophie Lapix au Journal de 20h a commenté sans prendre de gants : "Charles Consigny a fait le job mais j'ai toujours trouvé qu'il était moins épais et moins légitime que Christine Angot, qui est une grande romancière. Qu'a produit dans sa vie Charles Consigny ?" Un avis tranché.

Pour rappel, c'est après une simple saison dans On n'est pas couché – et avant l'élaboration d'une nouvelle formule du show – que Charles Consigny a décidé de raccrocher les gants. Auprès de nos confrères du Parisien, le jeune homme de 29 ans a expliqué : "Je souhaite être avocat à 100% (...) Cette saison à ONPC m'a beaucoup intéressé et conforté aussi dans l'idée que le métier d'avocat est ma vocation. Cette expérience me sera très utile pour l'exercice des plaidoiries, qui impose de savoir capter l'attention et de ne pas perdre son sang-froid." Et d'ajouter à propos de ses altercations avec des personnalités : "Il y a eu des clashs, comme avec Muriel Robin, le DJ Kiddy Smile ou Bernard-Henri Lévy. Mais une attaque ne peut m'atteindre que si j'accorde du crédit à l'attaquant. Or ces gens ne sont pas crédibles à mes yeux comme acteurs du débat public."

Charles Consigny n'a pas non plus caché à nos confrères qu'il avait pu vivre des moments "compliqués" avec Christine Angot et même avec Laurent Ruquier...