Charles Consigny quitte ONPC : "Avec Christine Angot, c'était compliqué"

Voilà une nouvelle inattendue. Charles Consigny, le jeune polémiste de Laurent Ruquier au côté de Christine Angot dans On n'est pas couché (France 2), a décidé de quitter le late show du Service public après une petite saison de participation. C'est lors d'un entretien avec nos confrères du Parisien que l'avocat de 29 ans a annoncé officiellement sa décision.

"Je souhaite être avocat à 100%. Comme Laurent Ruquier l'a annoncé, il prépare une nouvelle formule. Cette saison à ONPC m'a beaucoup intéressé et conforté aussi dans l'idée que le métier d'avocat est ma vocation, a-t-il statué d'entrée de jeu. Cette expérience me sera très utile pour l'exercice des plaidoiries, qui impose de savoir capter l'attention et de ne pas perdre son sang-froid. J'ai parfois été conduit à beaucoup contrôler ce que je disais pour éviter l'hystérie sur les réseaux sociaux, où certains fanatiques de la bien-pensance guettent le prétendu dérapage."

Interrogé sur ses moments plus délicats dans l'émission – comme face à Muriel Robin –, Charles Consigny assure qu'il n'en a pas vraiment été affecté : "Il y a eu des clashs, comme avec Muriel Robin, le DJ Kiddy Smile ou Bernard-Henri Lévy. Mais une attaque ne peut m'atteindre que si j'accorde du crédit à l'attaquant. Or ces gens ne sont pas crédibles à mes yeux comme acteurs du débat public."

Enfin, concernant son entente avec l'équipe de l'émission, le jeune avocat a finalement lâché : "Avec Christine Angot, c'était compliqué. Nous n'avions pas les mêmes idées, donc il y a parfois eu des étincelles. Mais il m'a semblé qu'on a tout de même pu avoir une forme de complicité. (...) Avec Laurent Ruquier, il y a eu des moments où nous avons pu nous agacer l'un l'autre, mais j'ai vu un grand pro à la manoeuvre."

Une interview à retrouver en intégralité dans Le Parisien en kiosque ce 3 juin 2019.