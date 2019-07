Charlie Bruneau (En famille) : Son expérience très gênante avec une fan...

Charlie Bruneau, l'interprète de Roxane dans En famille sur M6 depuis huit saisons, n'est pas près d'oublier le tournage du dernier prime time du format.

Durant celui-ci, la comédienne de 39 ans – qui était chroniqueuse dans le Hit Machine sur M6 ! – a eu la surprise de vivre un moment très gênant avec une fan de la série humoristique. Selon nos confrères de TV Magazine, cette fan s'est infiltrée dans la maison louée par la production pour les besoins du tournage et se serait même cachée dans une chambre... Seulement voilà, c'est également la pièce que la comédienne avait choisie pour s'offrir une petite sieste. Un moment très gênant pour Charlie, qui s'est rapidement sentie "observée" !

De manière plus générale, Charlie Bruneau a confié à propos de ce programme diffusé quotidiennement durant l'été et qui demande donc beaucoup d'implication : "En tant que comédienne, ça apporte toujours de tourner beaucoup et de chercher l'efficacité. En famille, c'est un laboratoire, on peut tester plein de choses. En plus, on se connaît depuis tellement longtemps que, si on se trompe, cela n'a pas d'incidence. On peut aussi se réinventer, un peu comme au théâtre. (...) On ne participe pas à l'écriture, mais on est garants de l'évolution de nos personnages. C'est un dialogue. Notre implication est essentielle. Selon moi, ce vrai travail d'équipe fait que la série fonctionne."

Pour l'instant, la date de diffusion de ce prime time d'En famille n'a pas été communiquée par M6. En 2016, les prime time Le Mariage de l'ex et La Zizanie avaient été vus respectivement par 3,38 et 2,91 millions de téléspectateurs.