Charlie Sheen : Accusé de viol sur mineur de 13 ans, l'acteur saisit la justice

Charlie Sheen contre-attaque. Le 8 novembre 2017, le National Enquirer avait provoqué le scandale en publiant un article à charge contre l'acteur de 52 ans, accusé d'avoir violé le comédien Corey Haim lors du tournage du film Lucas, sorti en 1986.

Le tabloïd s'était basé sur les déclarations d'un autre acteur, Dominick Brascia, qui avait affirmé que Corey Haim (décédé en 2010 après des années d'excès et d'addiction à la drogue) s'était directement confié à lui pour évoquer cette agression sexuelle. À l'époque des faits présumés, Corey Haim était âgé de 13 ans, tandis que Charlie Sheen avait 19 ans.

Après avoir fermement nié ces accusations, Charlie Sheen avait obtenu un soutien inattendu en la personne de Judy Haim, mère de Corey. Invitée le 10 novembre dans l'émission du Dr. Oz Show, elle avait contredit les allégations portées par le National Enquirer et Dominick Brascia, assurant qu'il s'agissait d'un coup monté et que ce dernier était le véritable agresseur. "Je dois vous dire que cet homme, Dominick Brascia, est celui qui a abusé de mon fils. (...) Tu sais la vérité. Tu sais ce que tu as fait. Honnêtement, j'espère que tu n'as fait de mal à personne d'autre. Admets-le. Cela te libérera et tu pourras aller de l'avant. Mais agis comme il faut pour changer", avait-elle déclaré.

FIN DE PARTIE

Près d'un mois plus tard, nouveau rebondissement. Selon TMZ, Charlie Sheen a en effet déposé plainte pour diffamation, s'attaquant à Dominick Brascia mais aussi à Dylan Howard, patron du National Enquirer. Troublante coïncidence, celui-ci vient d'être accusé de harcèlement sexuel par de nombreuses femmes, comme l'a révélé le Daily Mail le 5 décembre. Une enquête a été ouverte pour ces faits.

Concernant Charlie Sheen, pas question de laisser passer ces accusations de viol qu'il qualifie de "ridicules" et "dégoûtantes". Dans un communiqué, celui qui avait révélé en novembre 2015 qu'il était atteint du VIH a annoncé la couleur. "Au cours de mes presque trente-cinq années en tant qu'artiste, je n'ai jamais eu peur d'affronter la vérité. (...) Ces allégations sans fondement prennent fin aujourd'hui. Je prends désormais une position ferme contre ceux qui veulent divertir en inventant des mensonges tordus et de mauvais goût. FIN DE PARTIE", a-t-il prévenu.