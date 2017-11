Charlie Sheen accusé de viol sur un adolescent de 13 ans, l'acteur réagit

Corey Haim n'est malheureusement plus là pour livrer sa vérité. En plein scandales d'agressions sexuelles, le National Enquirer lâche une nouvelle bombe en relayant que Charlie Sheen aurait violé l'acteur canadien décédé en 2010 à l'âge de 38 ans. L'acteur américain de 52 ans atteint du HIV avait 19 ans au moment des faits présumés qui se seraient déroulés il y a plus de trente ans sur le tournage du film Lucas. Corey Haim, star des années 80 et ex de Victoria Beckham, avait à l'époque 13 ans.

Un autre acteur, Dominick Brascia, affirme au National Enquirer que Corey Haim lui avait révélé ce qui s'était passé entre lui et Charlie Sheen dans les coulisses du tournage. "Haim m'a dit qu'il a eu des relations sexuelles avec Sheen lorsqu'ils filmaient Lucas. Il m'a raconté qu'ils avaient fumé de l'herbe et avaient eu des relations sexuelles. Du sexe anal. Sheen est devenu très froid avec lui et le rejetait", témoigne-t-il au tabloïd.

Face à ces nouvelles révélations, le National Enquirer s'appuie sur un livre rédigé précédemment par un ami proche de Corey Haim, Corey Feldman, qui avait toujours réfuté la thèse d'une overdose au moment de sa mort. La supposée victime de Charlie Sheen a en réalité succombé à une pneumonie et une hypertrophie du coeur mais était bien accro à la drogue. Selon lui, la dépendance de la drogue de son ami était due aux agressions pédophiles qu'il avait subies durant son enfance et qu'il évoque dans Coreyography: A Memoir dans lequel le héros des Goonies dénonce la pédophilie régnant à Hollywood. "A un certain moment, pendant le tournage, il a expliqué qu'un homme adulte l'a convaincu qu'il était normal que des hommes plus âgés et des plus jeunes aient des relations sexuelles. Que c'était 'ce que font tous les hommes'," écrit-il.

Face à de si graves accusations, Charlie Sheen n'a pas tardé à sortir de son silence. L'ex-star de Mon Oncle Charlie a réagi via un communiqué transmis par ses agents à The Hollywood Reporter. "Charlie Sheen dément catégoriquement ces accusations", est-il indiqué. Tout comme pour Ed Westwick, lui aussi accusé de viol par une comédienne, une enquête a été ouverte pour déterminer la véracité des allégations de Corey Feldman.