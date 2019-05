Charline et Vivien (Mariés au premier regard): Toujours aussi in love 1 an après

Charline et Vivien, deux candidats compatibles à 78% selon les experts de l'émission Mariés au premier regard 3, forment le seul couple de cette édition de l'émission de M6 à vivre toujours une belle histoire d'amour. D'ailleurs, mardi 28 mai, ils fêtent leur première année de mariage. À cette occasion, la jeune femme a fait une belle déclaration à son mari.

Sur Instagram, en légende de la photo officielle de leur union prise par la sixième chaîne, Charline a écrit : "28 mai 2018 – Ce jour qui a changé ma vie. Il y a 1 an, tu étais là à la mairie, entouré de nos familles, moi derrière cette baie vitrée que je n'oublierai jamais... La gorge serrée, et totalement déstabilisée, je suis entrée... Tu m'as souri, as fait un pas vers moi, m'as rassuré et m'as dit que tout allait bien se passer... Je ne savais pas bien où cela allait nous mener, si tout ceci allait fonctionner... Nous avons échangé nos premiers mots, notre premier baiser et la suite tu la connais... Qu'importe la manière dont nous nous sommes rencontrés, peu conventionnelle, il est vrai... Mon coeur, sache que je suis fière de t'avoir à mes côtés... Tu es l'homme dont j'ai toujours rêvé... Alors que nous souhaiter ? Une vie remplie d'amour, de folie, de complicité, de passion, de sincérité... Une vie toute en simplicité... Je t'aime."