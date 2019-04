Mariés au premier regard – Charline et Vivien toujours en couple ? Ils répondent

Charline et Vivien ont vécu une expérience incroyable grâce à Mariés au premier regard 3. Les deux candidats compatibles à 78% se sont dit "oui" à la mairie de Grans et ils ont vécu un voyage de noces idyllique. Une aventure sur laquelle ils sont revenus pour Purepeople. Ils nous ont également dévoilé s'ils étaient toujours en couple.

Charline, tu n'as pas été séduite au premier regard par Vivien. Qu'est-ce qui t'a bloquée ?

C : J'ai vécu l'expérience assez sereinement avant le mariage. Et j'avoue que quand je me suis retrouvée seule devant la mairie, toute la pression et le stress sont montés à ce moment-là. J'ai même failli tomber dans les pommes. Donc je suis rentrée assez angoissée. Et je m'attendais à quelqu'un de très grand, à l'image de mon papa. Alors quand je suis arrivée à côté de Vivien et que j'ai vu que je faisais quasiment la même taille que lui en talons, ça m'a surprise. Mais c'est tout. Ils ont beaucoup joué sur la taille, mais j'étais très souriante.

V : Ce que vous ne savez pas, c'est que juste après la cérémonie, elle a tout déballé. Pendant cinquante minutes, elle n'a fait que parler, elle était à l'aise. J'ai senti qu'elle était très stressée à la mairie, mais c'était normal. Elle est arrivée la dernière. Je l'ai rassurée en lui expliquant que j'étais sérieux et que ma démarche était sincère.

C : J'étais tellement stressée que quelques jours plus tard, j'ai demandé à Vivien de me raconter certains détails de la cérémonie que j'avais complètement oubliés. Si je n'avais pas eu cette angoisse, ça se serait passé très différemment. D'ailleurs après, pendant la soirée, j'ai dit que je n'avais pas compris ma réaction à la mairie et que j'avais une forte attirance pour Vivien. J'ai moi-même du mal à expliquer ma réaction.

Après votre nuit de noces, Vivien se trompe de prénom. Comment l'as-tu pris, Charlène ?

V : Je me sens trahi, on m'a dit que ce serait coupé (rires).

C : Il faut savoir qu'il ne s'est pas trompé qu'une seule fois de prénom. Il m'a appelée Charlène trois ou quatre fois (rires). Heureusement que je ne suis pas susceptible. Et aucune de ses ex ne s'appelait Charlène, sinon je me serais posé des questions. Je l'ai pris en rigolant.

V : Je suis maladroit, j'ai fait quelques maladresses.

Comment avez-vous vécu votre voyage de noces en République tchèque ?

V : Ça a été un gros déclic sentimental pour moi comme pour elle. On vit des choses vraiment folles qui sont multipliées par le fait qu'il y a les caméras, qu'on est dans des endroits magnifiques... Ça permet, je pense, d'augmenter un peu les émotions. On s'est dit que les experts ne s'étaient pas trompés.

C : Pour ma part aussi, lors du voyage de noces, je me suis dit que c'était l'homme de ma vie. Je ne pensais pas avoir de tels sentiments pour une personne en si peu de temps. C'est rare que des choses comme ça arrivent, mais c'est vrai qu'à la fin du séjour, j'étais amoureuse. Pourtant, quatre jours avant, je ne le connaissais pas. C'est assez fou comme expérience.

Et votre cohabitation ?

C : On est allés chez lui directement en rentrant du voyage de noces. C'est sûr que j'ai été un peu surprise (rires). On a énormément de points de ressemblance, mais là... Je suis presque maniaque et quand je suis rentrée chez Vivien, ça ressemblait à un appartement d'étudiant. Moi, j'avais préparé l'arrivée de Vivien en achetant par exemple des biscottes si jamais il en mangeait le matin, une brosse à dents... Et quand je suis arrivée chez lui, il y avait toujours la vaisselle sur l'égouttoir, plein de choses sur la table (rires).

V : J'avais un appartement de mec, quoi. C'est vrai que je n'avais rien préparé car je ne savais pas si j'allais me marier. Mais aujourd'hui, mon appartement est mieux rangé que le tien (rires). En tout cas, on a vu qu'on pouvait vivre ensemble sans souci.

C : Oui, ça n'a pas été un point de discorde, j'ai surtout ri. C'était désordonné, mais ce n'était pas sale.

Êtes-vous toujours ensemble aujourd'hui ?

V : Je pense qu'on ne fait pas trop de suspense sur les réseaux sociaux, oui on est encore ensemble. Tant pis pour M6 s'ils voulaient en faire un peu (rires). On va voyager.

C : On va bientôt faire un combiné Sri Lanka-Maldives. Vu qu'on a mis un peu la charrue avant les boeufs avec le mariage, on fait comme toutes les relations, on se construit pas à pas. J'ai demandé ma mutation et j'ai lâché mon appartement à Carcassonne. J'en ai acheté un autre à Toulouse où je travaille depuis quelques mois.

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.