Charlize Theron : Rares confidences sur ses deux filles, Jackson et August

En pleine tournée de promotion pour la sortie de la nouvelle comédie Séduis-moi si tu peux, Charlize Theron était l'invitée de l'émission anglaise The Graham Norton Show diffusée le 26 avril 2019. L'occasion pour l'actrice sud-africaine de 43 ans d'évoquer sa vie de famille avec Jackson (7 ans) et August (3 ans), les deux enfants qu'elle a adoptés en 2012 et 2015.

"Je leur ai appris un peu d'afrikaans, mais c'est une langue remplie d'une histoire très conflictuelle, a expliqué celle qui est née en Afrique du Sud et a grandi pendant l'apartheid. J'élève deux magnifiques filles noires et fières, et je veux qu'elles se trouvent sans nécessairement leur imposer mes ancêtres", a confié la star oscarisée, en ajoutant leur avoir enseigné deux chansons sur la politesse en afrikaans. Charlize Theron avait déjà évoqué l'éducation de ses enfants d'origine africaine en décembre dernier auprès de Variety, en expliquant attendre avec impatience de pouvoir leur montrer le film Black Panther : "Ce film a brisé tellement de plafonds de verre. Pas seulement le fait qu'il s'agisse de femmes puissantes et qu'elles sont noires, magnifiques, des femmes afro-américaines, des Africaines... J'en ai tiré quelque chose de très cathartique. C'est si stimulant de voir ce film."

Récemment, la vie de famille de Charlize Theron s'est retrouvée sous le feu des projecteurs après que l'actrice a affirmé élever son aîné Jackson comme une fille : "Oui, je pensais qu'elle était un garçon aussi. Jusqu'à ce qu'elle me regarde droit dans les yeux quand elle avait 3 ans et me dise : 'Je ne suis pas un garçon !' Alors ok ! J'ai deux magnifiques filles et, comme tout parent, je tiens à les protéger et à les voir s'épanouir. Elles sont nées comme elles devaient l'être, là où elles peuvent grandir comme elles veulent l'être, et ce n'est pas à moi de décider quoi que ce soit."