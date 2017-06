Charlotte Casiraghi et Beatrice Borromeo, duo glamour au Jumping de Monaco

Style et glamour étaient à nouveau au rendez-vous en fin de journée vendredi, lorsque Beatrice Borromeo et Charlotte Casiraghi étaient réunies pour la cérémonie de remise des prix du Longines Pro Am Cup, une épreuve originale de vitesse et d'agilité qui associe un cavalier professionnel et un cavalier amateur.

A ce jeu-là, c'est le binôme du Team Sapinda, Flo Fulton Miller et Lucy Davis, qui s'est imposé à l'issue des deux manches, sous le regard du patron de la société d'investissement, Lars Windhorst.

Marraine de ce concours qu'elle a imaginé et initié en 2010, Charlotte Casiraghi en était aussi l'une des participantes, en tandem avec Jennifer Gates, 20 ans, fille de Bill et Melinda Gates. Très chic en robe noire à décolleté en V, s'est fait un plaisir de récompenser les vainqueurs, secondée par sa belle-soeur Charlotte Casiraghi, pétillante dans une robe multicolore, en présence notamment de Bruce Springsteen et sa femme Patti, venus comme souvent soutenir leur fille Jessica, l'une des stars montantes dans la catégorie reine (CSI 5*), lors de cette étape du circuit mondial.