Beatrice Borromeo et son bébé Stefano, supporters stars de Charlotte Casiraghi

Au coeur de la saison du Longines Global Champions Tour, entre l'étape cannoise (8-10 juin) et le rendez-vous parisien (30 juin-2 juillet), c'est au tour de Monte-Carlo d'accueillir ce week-end la fine fleur du saut d'obstacles, du 23 au 25 juin 2017. Une manche du calendrier entamée royalement ce vendredi matin avec la présence en tribunes de la princesse Caroline de Hanovre pour soutenir sa fille Charlotte Casiraghi, cavalière habituée du circuit, mais aussi une bien charmante surprise.

Alors que l'Italienne Matilde Borromeo était également en lice dans des épreuves CSI 2*, sa soeur Beatrice Borromeo, bru de la princesse, était elle aussi présente... avec son bébé Stefano, fils qu'elle a eu le 28 février dernier avec son mari Pierre Casiraghi et dont c'était la première sortie lors d'un événement public. Superbe et rayonnante dans une robe jaune très estivale, la belle journaliste de 31 ans, aussi remarquable lors de ses sorties publiques qu'en retrait de la scène médiatique le reste du temps, laissait volontiers le petit Stefano aux bons soins de sa grand-mère, blotti contre elle dans un porte-bébé, pour mieux applaudir sa soeur et sa belle-soeur et immortaliser leur passage sur la piste. Accompagnée de sa fille la princesse Alexandra de Hanovre, la princesse Caroline s'est aussi occupée du jeune prince Karl-Egon von Fürstenberg pendant que sa maman Matilde montait.

Cousin de Stefano, Raphaël, fils que Charlotte Casiraghi a eu avec son ex-compagnon Gad Elmaleh, s'est également montré au cours de la compétition. Un mois après avoir fait sensation en prenant part très officiellement à la cérémonie du podium du Grand Prix de Monaco, le garçonnet de 3 ans est brièvement apparu sur la piste pour approcher le cheval de sa maman. Prêt à partager sa passion ?

Côté performances, Charlotte Casiraghi, 30 ans, a vécu des débuts honorables en prenant la 11e place de la première épreuve (1m15), Matilde Borromeo se classant quant à elle aux 10e et 15e rang de l'épreuve suivante (1m25/1m30) respectivement sur Adavante et Deante.