Charlotte Casiraghi et Mélanie Laurent, tout en transparence à l'Opéra de Paris

Jeudi 21 septembre était célébré le gala d'ouverture de la saison de danse 2017-2018 de l'Opéra de Paris. À cette occasion, de nombreuses personnalités du cinéma, de la mode et des arts ont répondu à l'invitation.

Charlotte Casiraghi, dont il s'agissait de la première apparition officielle depuis le mariage du prince Ernst August Jr de Hanovre en juillet dernier, a fait une entrée remarquée sur le tapis rouge. Les cheveux relevés en un chignon élégant, la fille de Caroline de Monaco avait opté pour la transparence dans une robe en dentelle Giambattista Valli. Convié, le couturier italien a d'ailleurs été rejoint par sa muse à l'intérieur de l'événement.

L'égérie et cavalière de 31 ans n'était pas la seule à avoir choisi une tenue révélatrice puisque l'actrice Mélanie Laurent a tout autant fait tourner les têtes dans une longue robe noire sertie de perles. Sur place, la comédienne de 34 ans a retrouvé la compagnie de son amie Bérénice Bejo, sa partenaire dans le film Éternité (sorti en 2016). Tellement chic en blanc dans une robe bustier, l'épouse de Michel Hazanavicius a pris la pose avec sa co-star, partageant des fous rires complices devant les photographes.

C'est aussi un Charles Berling amoureux, venu au bras de sa compagne Pauline Cheviller (de 31 ans sa cadette), qui a profité des festivités de ce gala mené par Aurélie Dupont. Pour sa deuxième rentrée en tant que directrice du ballet de l'Opéra de Paris, cette dernière a aussi pu compter sur la présence d'Héloïse Letissier (alias Christine and the Queens), Audrey Fleurot, Niels Schneider, Jack Lang, Laurence Haïm, Caroline de Maigret, le créateur Rick Owens et sa femme Michèle Lamy, Pierre Hardy, Isabelle Marant, Jerome Dreyfuss, Pierre Hermé et son épouse Valérie Franceschi, mais aussi l'ex-ministre Fleur Pellerin et Caroline de Maigret.